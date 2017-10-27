Куратор тыла МВД подал в отставку после задержания подчиненного

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов подал рапорт об отставке, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Такое решение Махонов принял после возбуждения уголовного дела в отношении его подчиненного — врио начальника компании «Специальная техника и связь» Андрея Нечаева.

Нечаева подозревают в получении откатов от подрядчиков, создающих компоненты информационной системы деятельности МВД.

Комментируя отставку Махонова, в МВД заявили: «Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными».