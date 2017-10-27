27 октября 2017, 09:07
СМИ сообщили о выводах экспертов о причине смерти Марьянова
Актер Дмитрий Марьянов умер от острой кровопотери, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.
Эксперты обнаружили разрыв сосуда, вызвавший обильную кровопотерю. Врач-флемболог Федор Шпаченко сообщил телеканалу, что картина заболевания актера оказалась необычной.
Он рассказал, что ранее установленный Марьянову фильтр закупорился, вызвав разрыв вены.
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