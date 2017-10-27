СМИ сообщили о выводах экспертов о причине смерти Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов умер от острой кровопотери, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.

Эксперты обнаружили разрыв сосуда, вызвавший обильную кровопотерю. Врач-флемболог Федор Шпаченко сообщил телеканалу, что картина заболевания актера оказалась необычной.

Он рассказал, что ранее установленный Марьянову фильтр закупорился, вызвав разрыв вены.