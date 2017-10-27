«Матильда» в первый день проката собрала 39 млн рублей

По данным портала kinobusiness.com, фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» собрал за первый же день показа около 39 млн рублей в России и странах СНГ.

На первом месте фильм Disney российского производства «Последний богатырь», собравший 41-42 млн рублей, на третьем — «Пила 8».

Эти результаты можно сравнить с фильмом «Притяжение», собравшим более 43 млн рублей, и «Гоголь. Начало» с выручкой свыше 47 млн рублей.

Бюджет фильма «Матильда» — 15 млн долларов. Роль наследника престола Николая сыграл немецкий актер Ларс Айдингер, Матильду Кшесинскую — польская актриса Михалина Ольшанска, императрицу Александру — Ингеборга Дапкунайте.