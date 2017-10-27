Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на пост президента России, сообщила, что необходимо провести новый независимый референдум, чтобы жители Крыма снова смогли высказать свою точку зрения о его принадлежности. Об этом пишет «Интерфакс».

«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», — заявила Собчак на встрече в Екатеринбурге.

Телеведущая заявила, что не будет вести агитацию на полуострове, сообщает РИА Новости.

Ксения Собчак признала, что собранных денег пока недостаточно для ведения всеобъемлющей избирательной кампании. Ранее она заявляла, что хочет собрать средства с элиты, так как у нее «не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей».