Васильева утвердила отставку ректора Московского политеха

Министр образования и науки Ольга Васильева 25 октября подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что до увольнения ректор пробудет девять дней в отпуске.

Николаенко подал в отставку 25 октября. В заявлении, которое поступило в ТАСС, он рассказал о развязанной против него информационной войне в связи с его докторской диссертацией. По словам ректора, это наносит вред его коллегам и самому университету.

Николаенко защитил диссертацию по экономике в 2012 году. В декабре 2016 года из-за претензий к работе со стороны «Диссернета» прошла повторная защита, где за ректором сохранили ученую степень.