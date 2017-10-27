Собчак рассказала о первых шагах на посту президента

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о выдвижении в президенты, в случае своей победы первым делом избавится от тела Ленина в мавзолее. Об этом она заявила на встрече с избирателями в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

«Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади», — сказала Собчак.

По ее мнению, «Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека».

При этом кандидат отметила, что не уверена, зарегистрируют ли ее вообще.

«Я не уверена, что меня зарегистрируют. Я даже не уверена, что смогу собрать такое огромное количество подписей», — сказала она.

Для выдвижения ей необходимо собрать 100 тысяч подписей, если она выдвинется от какой-либо зарегистрированной партии, и 300 тысяч, если решит выдвигаться самостоятельно.

По данным портала 66.ru, на встречу с Собчак пришли чуть больше 100 человек. Судя по кадрам со встречи, около 20 из них были журналистами.