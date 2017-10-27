Песков опроверг связь между испытаниями «ядерной триады» и мировыми процессами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся испытания никак не связаны с международной обстановкой. Он сообщил РИА Новости, что они являются постоянным процессом и проводятся в соответствии с международными нормами и правилами.

Ранее 27 октября Минобороны РФ опубликовал видеоролик плановой проверки в управлении Стратегическими ядерными силами. Президент РФ Владимир Путин принял в ней участие, произведя запуск четырех баллистических ракет.

По словам Пескова, проведенные испытания не могут негативно повлиять или усилить международную напряженность.

«Нет, конечно (не влияют). Они осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления и так далее», — пояснил Песков.