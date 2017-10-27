Песков назвал Twitter примером «неравного отношения» к клиентам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал компанию Twitter, объявившую о снятии рекламы с аккаунтов телеканала RT и агентства Sputnik, жертвой предрассудков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания фактически создает прецедент неравного отношения к своим клиентам, что, безусловно, наверное, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей этой сети», — отметил он.

Песков предположил, что компания впоследствии разберется в ситуации. Он также выразил убежденность в том, что работа RT и Sputnik «не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы США или иной страны».

26 октября стало известно, что компания Twitter заблокировала рекламу в аккаунтах российского телеканала RT и российского информагентства Sputnik после обвинений во вмешательстве в выборы президента США.