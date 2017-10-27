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27 октября 2017, 12:37
банковский сектор

Промсвязьбанк и «Возрождение» передумали объединяться

Кипр. Здание Промсвязьбанка
Кипр. Здание Промсвязьбанка

Мажоритарные акционеры Промсвязьбанка приняли решение отложить вопрос о присоединении к нему банка «Возрождение» и рассмотреть альтернативный вариант — создание на основе «Возрождения» интернет-банка. Об этом сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Как сообщает РБК, «Возрождение» и Промсвязьбанк работают «как единый банковский холдинг на унифицированной операционного-технологической платформе» еще с 2015 года.

В пресс-службе отметили, что, поскольку решение о реорганизации не принято, банки «продолжат работать на отдельных балансах и отдельной отчетности».

«При этом интеграционные процессы продолжатся. Это, в первую очередь, проекты, связанные с цифровыми каналами: интернет-банки, системы ДБО [дистанционное банковское обслуживание], развитие устройств самообслуживания АТМ 2.0», — отмечают в Промсвязьбанке.

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