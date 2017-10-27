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27 октября 2017, 12:17
археология геология Новая Гвинея физическая антропология

Загадочный череп из Новой Гвинеи принадлежал древнейшей жертве цунами

Побережье вблизи города Аитапе
Побережье вблизи города Аитапе
Wikimedia Commons

Группа ученых из Австралии и Франции исследовала так называемый «череп из Аитапе» – фрагментированный человеческий череп, найденный в Новой Гвинее.

Череп был обнаружен археологами в 1929 году близ города Аитапе на северном побережье Новой Гвинеи, в 12 километрах от берега. Он был поврежден и сохранился частично: лобная кость с частью носовых костей, левая и правая теменные кости, часть левой клиновидной кости. Сначала его даже приняли за череп Homo erectus, посчитав, что возраст его около 140 000 лет. Но позднее установили, что черепу около шести тысяч лет. Других костей рядом с черепом найдено не было.

Авторы нынешнего исследования проанализировали осадочные слои на берегах реки Панири-Крик в том месте, где был найден череп. Они установили, на этом месте шесть тысяч лет назад находилось прибрежное озеро с солоноватой водой. Состав осадочного материала, соответствующих возрасту черепа, оказался удивительным образом похож на осадочные породы 1998 года, когда на побережье Новой Гвинеи обрушилось разрушительное цунами.

И в изучаемом слое, и в слое 1998 года типичные признаки осадков мелководного водоема сочетаются с чертами, специфичными для более глубоких слоев океана. Наиболее характерными оказались следы микроскопических морских организмов в обоих слоях, а именно глубоководных фораминифер. Авторы работы отмечают, что волна цунами, двигаясь к суше, захватывает с собой водные организмы с глубины до одного километра, значительно ниже, чем волны при любом из штормов, так что именно цунами может объяснить наличие следов таких организмов в прибрежных осадках. Все это говорит, что цунами случилось на побережье Новой Гвинеи не только в 1998 году, но и 6000 лет назад, а обладатель черепа погиб во время этой катастрофы, что делает его самой древней известной науке жертвой цунами.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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