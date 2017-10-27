Путин запустил четыре баллистических ракеты

Президент Владимир Путин лично произвел запуск четырех баллистических ракет во время тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», — отметил тот.

Учения были посвящены отработке взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС.

Между тем в сети появилось видео с прошедших учений, запечатлевшее пуски ракет. Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области и поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка, две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря по целям на полигоне Чижа в Архангельской области, а четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота и также поразила цель на камчатском полигоне Кура.