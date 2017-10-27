Оказавшийся у журналистов санкционный список США совпал с настоящим

Государственный департамент США обнародовал список из 39 российских организаций и компаний, против которых предлагается ввести санкции. Список совпадает с тем, который ранее попал в СМИ.

Помимо российских оборонных концернов, среди которых «Ростех», «Алмаз-Антей», «Калашников», «Ижмаш» и «Рособоронэкспорт», в перечень также попали ФСБ, СВР и ГРУ.

Накануне список был передан в конгресс для рассмотрения.

Как заявляли в Москве, практически все эти компании уже находятся под санкциями.

Однако нововведение состоит в том, что закон, в рамках которого и готовился список, запрещает сотрудничество с российской оборонкой не только американским фирмам и банкам, но и любым организациям, работающим в США.

Госдеп пообещал вскоре дать подробное разъяснение о том, как будут работать новые санкции.