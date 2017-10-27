Администрация Трампа предложила ввести санкции против ФСБ и десятков заводов РФ

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила список из 39 российских предприятий и организаций, против которых предлагается ввести санкции. Список публикует газета The New York Times.

В него вошли российские спецслужбы ФСБ, ГРУ, СВР, а также оборонные корпорации «Ростех», «Калашников», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Тактическое ракетное вооружение», «Алмаз-Антей», «Ижевский механический завод», машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, Мытищинский машиностроительный завод, НПО «Высокоточные комплексы», концерн «Радиоэлектронные технологии», концерн «Радиотехнические и информационные системы» и другие.

Также в списке все российское самолето- и вертолетостроение — Объединенная авиастроительная корпорация, «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация.

Кроме того, туда попало военное кораблестроение, в частности, «Адмиралтейские верфи», Объединенная судостроительная корпорация.

В списке — концерн «Созвездие», АО НПО «Базальт», научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова и другие компании.

Документ передан на рассмотрение в конгресс.

Отмечается, что документ не предполагает автоматического введения санкций против упомянутых организаций.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров отметил это примечание, заявив РИА Новости, что в России рассчитывают на «разумный подход».

«Соответственно, это не должно повлиять на бизнес. Как я уже говорил, мы адаптировались к тем условиям, в которых оказались наши предприятия», — отметил министр.

Новые санкции вводятся из-за предполагаемого вмешательства России на президентских выборах в США и из-за ситуации на востоке Украины.