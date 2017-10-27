Парламент Каталонии проголосовал за процедуру отделения от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса», за проведение процедуры по отделению от Испании. Об этом сообщает Reuters.

Чуть позже состоится тайное голосование, в ходе которого депутаты выскажутся за или против независимости региона.

Перед голосованием по резолюции о провозглашении независимости Каталонии депутаты Социалистической и Народной партий покинули зал заседаний в знак протеста. Они считают голосование незаконным.

Агентство сообщает, что драматический накал ситуации находит выход в многочисленных шутках, которым подвергаются оба лидера враждующих лагерей — Карлес Пучдемон и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Первого изображают играющим в шоу «Кто хочет стать миллионером?» в момент выбора правильного ответа на вопрос, что такое Каталония? Автономия, Невеленд, республика или цирк?

Испанского премьера на днях изобразили на карикатуре с прической в стиле Дональда Трампа и с надписью: «Я построю стену, и Каталония заплатит за нее!».