Шойгу предупредил о возможном обострении обстановки у западных границ

Военная и политическая обстановка на западных границах России «остается напряженной и имеет тенденцию к обострению», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению», — заявил он на коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что только за последние три месяца в Восточной Европе и Балтии прошло более 30 военных учений.

Говоря о численности группировки НАТО в этих странах, Шойгу заявил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы общей численностью до 5 тысяч военных.

Кроме того, в Польше и Германии расквартированы бронетанковая бригада и бригада армейской авиации США.

Помимо этого, в странах Восточной Европы, как отметил Шойгу, ведутся работы по развертыванию системы ПРО.

«В сложившейся обстановке мы реализуем комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз», — заявил министр.

Он добавил, что совершенствуется боевой состав войск Западного военного округа и система базирования этих войск.