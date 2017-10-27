Reuters сообщил о гибели в Сирии 131 россиянина с начала года

С января по сентябрь 2017 года в Сирии погиб, как минимум, 131 российский гражданин, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на справку о смерти 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного, выданную российским консульством в Дамаске. По словам родственника погибшего и одного из товарищей, Поддубный был гражданским специалистом и отправился в Сирию по частному контракту для участия в военной операции.

«На справке Поддубного стоит номер 131. По принятой в российских учреждениях процедуре… нумерация таких документов… начинается с начала календарного года и ведется последовательно, таким образом, что номер каждой справки соответствует числу умерших на момент регистрируемой смерти в течение текущего года», — отмечает агентство.

Согласно статистике предвыборных кампаний в 2012 и 2016 годах, в Сирии зарегистрированы около 5 тысяч российских избирателей.

По данным анонимного дипломата, с которым связалось агентство, в стране с таким количеством граждан России в нормальных условиях регистрировалось бы около 20 смертей за год.