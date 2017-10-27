За Собчак готовы проголосовать 9% опрошенных россиян

В результате опроса, проведенного «Левада-центром», выяснилось, что электоральный рейтинг Ксении Собчак не превышает одного процента.

Подавляющее большинство участников опроса (90%) заявили, что не стали бы за нее голосовать. Причем, 32% из них не знали, что телеведущая решила баллотироваться.

Однако 9% опрошенных отдали бы за кандидата свои голоса. Это те, кто «слышал про ее выдвижение» (4%), и те, кто «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).

Поддержат Собчак на выборах 6% опрошенных сторонников президента РФ Владимира Путина, 11% не определившихся с выбором кандидата респондентов, и 13% тех участников опроса, которые вообще не собрались голосовать.

И все-таки электоральный рейтинг Ксении Собчак не дотянул до 1%. Несколько выше рейтинг у оппозиционера Алексея Навального (1,8%) и лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%). Второе место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидирует (53%) Владимир Путин.

Опрос проведен 20–24 октября 2017 года среди 1600 человек методом личного интервью.