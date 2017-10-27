ГД предложили разрешить использовать имущество уничтожавших химоружие заводов

Госдума рассмотрит законопроект о признании оборотоспособным имущества предприятий по уничтожению химического оружия. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроект предполагает, что использоваться может все имущество завода, кроме кроме отходов, образующихся в процессе ликвидации вооружения.

Авторы предложения отмечают, что такая мера позволит вовлекать в российскую экономику имущество данных предприятий, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в сфере промышленности.

Отметим, Россия отчиталась о полном уничтожении запасов химического оружия в конце сентября.