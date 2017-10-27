Конституционный суд Испании рассмотрит законность независимости Каталонии

Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск каталонских социалистов о признании недействительным решения парламента Каталонии, объявившего сегодня о начале процедуры независимости. Об этом пишет El Periódico.

Суд дал сторонам три дня на то, чтобы высказать свои аргументы.

После сегодняшнего решения каталонского парламента Сенат Испании проголосовал за прямое управление в Каталонии.