27 октября 2017, 20:13
Конституционный суд Испании рассмотрит законность независимости Каталонии
Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск каталонских социалистов о признании недействительным решения парламента Каталонии, объявившего сегодня о начале процедуры независимости. Об этом пишет El Periódico.
Суд дал сторонам три дня на то, чтобы высказать свои аргументы.
После сегодняшнего решения каталонского парламента Сенат Испании проголосовал за прямое управление в Каталонии.
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