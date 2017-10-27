Россия официально разрешила поставки турецких томатов

Российское правительство официально разрешило ввоз турецких томатов в объемах, утвержденных Минсельхозом РФ. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте кабмина.

Ранее сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что стороны согласовали поставки 50 тысяч тонн томатов из Турции. Поставки могут начаться 1 ноября.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев до этого сообщал RNS, что импорт 50 тысяч тонн турецких томатов не повлияет на отечественный рынок. По его словам, Россия ежегодно импортирует 500 тысяч тонн томатов.