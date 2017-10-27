Рынок ожидает решения по спору «Транснефти» и Сбербанка

Российский рынок деривативов замер в ожидании судебного решения по спору «Транснефти» и Сбербанка. Приняв предложение банка по удешевлению стоимости обслуживания облигаций, компания напротив понесла убытки в 66,5 млрд рублей и обратилась в суд. От того, в чью пользу будет разрешен спор о корректности сделки, зависит судьба многих компаний реального сектора.

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