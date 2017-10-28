Эрдоган вынудил мэра Анкары покинуть пост

Представитель турецкой правящей ПСР – Партии справедливости и развития, мэр Анкары Мелих Гекчек покинул свой пост по требованию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РБК со ссылкой на местную газету Cumhuriyet.

Гекчек возглавлял турецкую столицу с 1994 года. Свой уход он обосновал исключительно исполнением воли главы государства. «Я ухожу в отставку с поста мэра Анкары не потому, что я не достиг успеха на этом посту, устал, или по каким-то другим причинам», – подчеркнул бывший градоначальник.

Свое заявление об уходе он анонсировал накануне в личном Twitter, пообещав сделать его на собрании муниципалитета. «Я оставлю своих друзей и оставлю должность мэра», — написал Гекчек.

Напомним, в сентябре с поста градоначальника Стамбула по распоряжению Эрдогана ушел занимавший эту должность 13 лет Кадир Топбаш, пообещав продолжить политическую карьеру в Партии справедливости и развития.