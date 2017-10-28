Саакашвили обвинил Луценко в подготовке его ареста

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил украинские власти в том, что они уже готовят документы для его ареста и последующей экстрадиции на родину, где ему грозит уголовное преследование.

По словам политика, который после лишения украинского гражданства сумел прорваться в страну благодаря своим соратникам, буквально втащившим его через границу, подготовкой документов для ареста занимается генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Государственная миграционная служба Украины обвинила бывшего губернатора в игнорировании вопроса об урегулировании его правового статуса в стране и дала ему 30 дней на то, чтобы ее покинуть, – в противном случае его ждет депортация.