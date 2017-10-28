«Роскосмос» предложил внести Байконур в список ЮНЕСКО

Российская государственная корпорация «Роскосмос» выступила с инициативой – предложила внести космодром Байконур в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ответственного секретаря РФ по делам организации Григория Орджоникидзе.

По его словам, глава «Роскосмоса» направил предложение на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Речь в нем идет «о продвижении комплекса сооружений космодрома Байконур и, в частности, гагаринского пуска в список всемирного наследия». Предполагается, что номинацию поддержит и Казахстан, на территории которого объект располагается.

Орджоникидзе подчеркнул, что совместные номинации обладают определенными преференциями и, помимо прочего, могут быть рассмотрены комитетом ЮНЕСКО вне очереди.