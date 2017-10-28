В деле о «вмешательстве» РФ в выборы США появились первые обвиняемые

В деле о «российском вмешательстве» в выборы президента США появились первые обвиняемые – правда, их имена пока неизвестны, как и численность. Однако спецпрокурор по этому делу Роберт Мюллер заверил CNN, что все они будут арестованы 30 октября.

Телеканал предположил, что детали, связанные с обвинениями, станут известны либо в эти выходные, либо в начале следующей недели. По мнению опрошенных им экспертов, обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, которые Мюллер раскрыл в ходе своего расследования, – но не к предполагаемому «сговору» штаба президента США Дональда Трампа с Москвой.

Среди фигурантов «российского дела» – зять и сын американского лидера, а также глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Помимо Мюллера, который ранее занимал пост директора ФБР, в расследовании задействованы конгрессмены из сената и агенты Федерального бюро расследований.