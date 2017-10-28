Мадрид назначил новых лидеров Каталонии

Король Испании назначил премьер-министра страны Мариано Рахоя и вице-премьера Саэнс де Сантамарию лидерами Каталонии, подписав сответствующий указ – он датирован вчерашним днем и опубликован на испанском официальном портале государственных документов.

В тексте указа содержится ссылка на статут об автономии Каталонии, на основании которого «функции и власть главы женералитата (правительства) Каталонии передаются Мариано Рахою». Функции и полномочия вице-премьера перешли к Саэнс де Сантамарии.

Напомним, накануне вечером Рахой объявил решение испанского правительства – распустить парламент Каталонии и отстранить женералитат. Кроме того, в регионе назначены выборы, которые пройдут 21 декабря.

Мадрид действует в рамках 155-й статьи Конституции Испании, которая предполагает в определенных случаях возможность отмены статуса автономии Каталонии и ее переход под прямое управление испанских властей.