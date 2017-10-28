Генштаб ВСУ гордится снижением небоевых потерь в Донбассе

Генеральный штаб украинских вооруженных сил использовал свой аккаунт в Facebook, чтобы обнародовать уточненные данные о своих боевых потерях в ходе военных действий в Донбассе.

«По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10710 военнослужащих вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные — 8377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети (цитата в переводе на русский без изменений).

Там же приводятся данные о том, что за 2016 год боевые потери составили 212 военнослужащих, а санитарные (речь идет о раненых) – 1277 человек. Небоевые потери при этом оказались на 65% меньше боевых, а в нынешнем году, как утверждают в Генштабе, сократились вдвое по сравнению с боевыми.