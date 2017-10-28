Киргизия переименовала День Октябрьской революции

Президент республики Киргизия Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в День истории и памяти предков, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Согласно упомянутому документу, 7 и 8 ноября жители Киргизии будут отмечать День истории и памяти предков, посвященный событиям 1916 года – государственному перевороту против Российской империи, в ходе которого погибли киргизы.

«Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — говорится в президентском указе.

Глава республики подчеркнул, что на протяжении всей своей трехтысячелетней истории киргизский народ стремился к независимости.

При этом Атамбаев заверил, что отмечать годовщину Октябрьской революции в Киргизии все равно продолжат.