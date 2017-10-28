Пучдемон проигнорировал указ короля о своем отстранении

Несмотря на решение испанских властей распустить парламент Каталонии и отстранить ее правительство, а также назначить региональные выборы на 21 декабря, женералитат продолжает действовать так, будто никаких директив из Мадрида не было.

Сегодня состоялось заседание отстраненных Испанией министров Каталонии, которые рассмотрели вопрос об учредительных выборах – это один из первых и наиболее важных пунктов в плане перехода к независимой форме существования народной республики.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, также отстраненный приказом короля Испании, заявил о намерении «продолжать сопротивление в мирной, гражданственной ненасильственной манере и строить новую страну» (цитата по «Каталонскому кризису»).

По итогам заседания отстраненный женералитат призвал своих сторонников «с терпением и упорством демократически» противиться попыткам центра ввести в регионе прямое правление.

Напомним, Испания воспользовалась 155-й статьей Конституции, которая в определенных случаях позволяет лишить Каталонию статуса автономии и брать управление ею под непосредственный контроль из Мадрида. Испанский король назначил главой региона премьер-министра страны Мариано Рахоя, а тот делегировал возложенные на него обязанности своему заместителю – вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамарии. Функции совета правительства Каталонии переданы, согласно указу, аналогичному органу испанского правительства.