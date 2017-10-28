Apple «обрадовала» владельцев iPhone X ценами на ремонт

Американская корпорация Apple обнародовала прейскурант на ремонт последней модели айфона – iPhone X, пишут «Известия». Выяснилось, что без расширенной гарантии замена экрана смартфона обойдется в 279 долларов – почти вдвое дороже аналогичной услуги для iPhone 6 и примерно на 65% дороже iPhone 8.

За остальные виды внегарантийного ремонта владельцам последней модели айфона придется выложить около 550 долларов.

Напомним, Apple представила линейку новинок, выпуск которых приурочен к десятилетнему юбилею айфона, 12 сентября. В линейку вошли iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки.

В России iPhone X, доступные по предзаказу, раскупили за три минуты – несмотря на прогнозы экспертов, утверждавших, что новинка слишком дорога для высокого спроса.