Шведы спасли россиянина с необитаемого острова

На маленьком острове в шведских водах найден гражданин России, который попал туда, потерпев крушение в попытке добраться на лодке из Стокгольма в Испанию, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал SVT.

Имя мужчины не сообщается, известно лишь, что ему «за тридцать». Он отправился в путешествие в минувший понедельник, а на связь с родными в последний раз вышел в среду, после чего пропал. Родственники обратились в спасательную службу, которая приступила к поискам.

Накануне были обнаружены обломки лодки и некоторые предметы, принадлежавшие россиянину. «Все говорило о том, что случилась трагедия», – вспоминает представитель Шведской морской администрации Даниэль Линблад.

Однако к вечеру пятницы удалось найти пропавшего: он сидел на маленьком острове в ожидании спасения и пытался привлечь внимание несколькими способами – в частности, размахивал ярким спасательным жилетом и выложил из мха слово HELP в расчете, что его заметят с воздуха.

Транспортировку россиянина с острова один из спасателей заснял на видео, которое потом показали по шведскому телевидению.

Путешественник госпитализирован, за ним наблюдают сотрудники больницы Линчепинга. Травм у мужчины не обнаружено, но сказываются последствия переохлаждения.

Обстоятельства крушения лодки не разглашаются. Единственное, что сообщила Шведская морская администрация, – что обломки судна были найдены неподалеку от острова, на котором спасся россиянин.