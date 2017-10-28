Сирийские курды предъявили обвинения «Джихади Джеку»

В Сирийском Курдистане предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористами 21-летнему гражданину Великобритании Джеку Леттсу по прозвищу «Джихади Джек», пишет британская газета The Independent.

Леттс отрицает обвинения в свой адрес, утверждая, что наоборот выступает против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Молодой человек принял ислам три года назад, еще будучи оксфордским школьником, после чего сбежал из дома и отправился на Ближний Восток. Он некоторое время жил в Ираке, где женился и обзавелся ребенком. В минувшем мае его взяли в плен сирийские курды и поместили в тюрьму в городе Камышлы.

Родители «Джихади Джека» отрицают, что их сын поехал в Сирию ради того, чтобы примкнуть к террористам. Они направили правительству письмо с утверждениями о том, что Леттса-младшего содержат в неком сирийском аналоге Гуантанамо – тайной тюрьме, предназначенной для тех, кого бросают в застенки без суда и следствия. Семейство Леттсов также обвинило британские власти в том, что они проявили недостаточно участия в судьбе Джека. Сами родители ничем не могут помочь молодому человеку: на них также завели дело за материальную помощь сыну по статье о финансировании террористической деятельности.

Сирийские курды заверяют, что Джек и подобные ему задержанные по подозрению в сотрудничестве с террористами содержатся в тюрьмах «в полном соответствии с международным правом». Представители курдских властей заверили, что после окончания расследования готовы отпустить всех пленных на родину – или в те страны, откуда они прибыли в Сирию.

На территории этой страны к запрещенной в РФ террористической организации ИГ примкнули многие иностранцы, в том числе, по данным британской разведки MI6, порядка 400 подданных Соединенного Королевства (по другим данным, обнародованным членом палаты общин Халида Махмуда — 1,5 тысю человек). «Джихади Джек» был одним из самых известных британцев, воюющих на стороне террористов, наряду с «Джихади Джоном» – гражданином Великобритании кувейтского происхождения Мухаммедом Эмвази, бывшим программистом, а также четырехлетним «Джихади Джуниором» — Исой Дэром, приехавшим на Ближний Восток вместе с увлекшейся исламизмом матерью.