Главу Минкульта Киргизии уволили из-за мумии

Министр культуры Киргизии Туголбай Казаков освобожден от занимаемой должности на фоне скандала, разразившегося после захоронения артефакта – мумии, которая датируется I-V вв. н.э. и была найдена советскими археологами в 1956 году.

«Принять отставку Казакова Туголбая Токтогуловича и освободить его от занимаемой должности министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики», – гласит указ главы государства Алмазбека Атамбаева, опубликованный на его официальном сайте.

Решение отправить министра в отставку было принято по жалобе ученых, направленной на имя президента Киргизии. В их письме говорилось, что Казаков принял решение захоронить мумию, ранее являвшуюся экспонатом Государственного музея, под влиянием экстрасенсов. Археологи охарактеризовали действия министра как вандализм.

Мумия неизвестной женщины, изъятая по распоряжению главы Минкульта из музейной экспозиции, была захоронена в Баткенской области Киргизии 14 октября. Казаков, отдавая распоряжение предать останки земле, пояснил, что «согласно шариату нельзя долго хранить умершего человека».

С подачи некоторых местных СМИ распространилась и теория о том, что министр принял решение захоронить мумию под влиянием экстрасенсов, убедивших его в страшных последствиях хранения останков в музее.