МЧС предупредило москвичей о гололеде и падении деревьев

В Москве и Подмосковье в течение сегодняшнего дня ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий – мокрого снега с дождем, а также образования гололеда, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

При таких условиях, предупредили спасатели, на дорогах повышается вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому водителям следует соблюдать предельную осторожность – следить за дистанцией между автомобилями и скоростным режимом.

Кроме того, в течение всего дня сохранится высокая скорость ветра, из-за которого возможен «частичный повал деревьев». В связи с этим МЧС рекомендует пешеходам по возможности не прокладывать свои маршруты через парковые и лесопарковые зоны.