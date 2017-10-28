Закрытие метро от «Выхино» до «Котельников» компенсируют чаем

Московский метрополитен принял необычную меру для «утешения» пассажиров, испытывающих серьезные неудобства из-за закрытия «фиолетовой» ветки между станциями «Выхино» и «Котельники»: по словам первого замначальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Романа Латыпова, всем, кто вынужден ждать наземный транспорт у закрытых станций, предложат горячего чаю.

Латыпов заверил, что на всех станциях, эскалаторах и в поездах метрополитена по громкой связи транслируются объявления о закрытии указанного отрезка, передает агентство новостей «Москва».

Движение поездов между «Котельниками» и «Выхино» возобновится с 4 ноября, а раздача бесплатного чая продлится до 3 ноября.

Введенные ограничения связаны с работами по строительству перегонного тоннеля для Кожуховской линии, которая соединит микрорайон Некрасовка с Косино-Ухтомским, Нижегородским, Выхино, Жулебино и Рязанским.

В настоящее время пассажиров по закрытому отрезку возят бесплатные компенсационные автобусы. К сожалению, из-за большого количества желающих ими воспользоваться образуются очереди: «Выхино» давно стала и продолжает оставаться самой загруженной станцией московской подземки. В час пик вагоны на ней заполняются до отказа, и на следующих станциях пассажиры уже не могут в них зайти – этому даже придумали специальное название «эффект Выхино».