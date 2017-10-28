Гиперинфляция превратила Венесуэлу в майнинговую ферму

По оценке консультанта по добыче биткоина Рэнди Брито, по меньшей мере 100 тысяч венесуэльских граждан в настоящее время сделали основным источником своего дохода майнинг криптовалюты – причем даже те люди, которых никак нельзя назвать продвинутыми в компьютерных технологиях, передает AFP.

В будущем число «майнеров» в Венесуэле будет только расти, предсказывает эксперт, ссылаясь на экономическую ситуацию в стране: инфляция там по итогам нынешнего года может достичь 720%. На майнинге криптовалют венесуэльцы зарабатывают около 1 тыс. долларов в месяц, тогда как средняя зарплата у них едва дотягивает до 100 долларов.

Майнинг в Венесуэле – занятие тем более выгодное, что правительство страны субсидирует оплату счетов за потребление электроэнергии, поэтому для большинства граждан оно является практически бесплатным.

«Майнинговые фермы» устраиваются либо прямо на дому, либо в гаражах, либо на заброшенных складах, где устанавливаются компьютеры и другое оборудование.

Полиция пытается отслеживать майнеров, проверяя расходы электроэнергии и таким образом вычисляя предполагаемые места расположения «ферм».