Польша решила забрать у Франции работу Церетели

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о намерении потребовать у французских властей отдать памятник папе римскому Иоанну Павлу II для переноса из Бретани.

Эта скульптура работы Зураба Церетели высотой 7,5 метра находится на площади городка Плоэрмель, где была установлена более десяти лет назад. Поскольку композиция включает в себя большой крест – символ Римско-католической церкви – городские власти сочли ее нарушением Конституции страны и законом о разделении церкви и государства (от 1905 года), передает РИА Новости.

Власти Франции поддержали позицию администрации Плоэрмеля – и в минувшую пятницу высший орган французской административной юстиции (госсовет) выпустил постановление о необходимости удалить крест с памятника. В Польше, на родине Иоанна-Павла II, это решение восприняли с негодованием.

«Наш великий поляк, великий европеец является символом христианской, объединенной Европы. Диктат политической лояльности вводит место для ценностей, которые нам чужды», — заявила глава польского правительства.

По ее словам, власти страны предпримут все усилия, чтобы спасти памятник Папе от «цензуры», – в частности, «предложит переместить его в Польшу, если будет согласие французских властей и местного сообщества».