Ольга Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединского

Глава российского министерства образования и науки Ольга Васильева подписала приказ, согласно которому за министром культуры РФ Владимиром Мединским сохраняется ранее присвоенная ему ученая степень доктора наук, пишет «Медуза».

В приказе говорится, что он основан на заключении экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и рекомендации ее президиума – хотя эксперты как раз сочли диссертацию главы Минкульта ненаучной и рекомендовали лишить его докторской степени. Противоположное решение принял президиум ВАК.

«Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича», — гласит приказ, подписанный Васильевой.

Напомним, докторская диссертация Мединского называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков», ее защита состоялась летом 2011 года, когда он еще не возглавлял министерство культуры. Многие историки критиковали работу за ненаучность, а весной прошлого года группа ученых обратилась в Минобрнауки с заявлением о лишении министра докторской степени из-за «грубейших нарушений» в содержании и оформлении диссертации.

Работу Мединского рассматривал диссертационный совет Белгородского университета, в итоге рекомендовавший сохранить автору докторскую степень. Следующей инстанций был экспертный совет ВАК, который принял противоположную точку зрения, согласившись с доводами о ненаучности работы. СМИ подчеркивают, что в большинстве случаев президиум ВАК следует рекомендациям экспертного совета, но на сей раз этого не произошло.