Цхинвал предложил Каталонии попросить о признании ее независимости

Глава МИД частично признанной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев заявил о готовности к рассмотрению вопроса о признании независимости Каталонии. По его словам, это рассмотрение состоится на высшем уровне, «если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», передает РИА Новости.

Глава южноосетинской дипломатии подчеркнул, что никто не вправе отказывать каталонцам в их стремлении создать собственное государство и игнорировать результаты организованного ими референдума, который представляет собой «высшую форму демократического волеизъявления народа».

Одними из первых о возможности признать народную республику Каталония заявили Абхазия и Ассамблея Корсики.

Напомним, накануне испанский король подписал указ о назначении главой правительства Каталонии премьер-министра Испании Мариано Рахоя, а его заместителем поставил вице-премьера испанского кабмина.

Каталонский парламент решено распустить, членов женералитата (правительства) отстранить, а на 21 декабря назначены региональные выборы. В целом Мадрид ввел в действие 155-ю статью Конституции, согласно которой Каталония может быть при определенных обстоятельствах лишена статуса автономии.

Позицию Испании поддерживают США, Россия, руководство Евросоюза, Великобритания и Франция.