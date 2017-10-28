Учитель назвал причину невыполнения плана по сборам «Матильды»

Создатель фильма «Матильда» Алексей Учитель оценил выручку от проката картины в российских кинотеатрах за два первых дня с момента его начала в 69 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». По оценке режиссера, сборы оказались ниже запланированных из-за отсутствия рекламы фильма на телеканалах.

«Должно было 100 млн рублей как минимум. В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — цитирует слова Учителя РИА Новости.

Ранее режиссер утверждал, что российские телеканалы, на которых было закуплено рекламное время для продвижения фильма, вернули деньги и отказались крутить рекламу. На самих каналах эту информацию так или иначе опровергли, но по факту реклама так и не демонстрировалась.

Ранее сообщалось, что за первый день в прокате «Матильда» собрала 38-39 млн рублей, уступив другому отечественному фильму – сказке «Последний богатырь».

Московская премьера «Матильды» в кинотеатре «Октябрь» проходила при усиленной охране, причем помимо полицейских и сотрудников Росгвардии там присутствовала ФСО.

Несмотря на начало проката депутат Государственной думы Наталья Поклонская, возглавившая борьбу против показа «Матильды» россиянам, продолжает ждать ответа на свое видеообращение от главы Генпрокуратуры РФ.