Руководить Каталонией поставили женщину

Глава испанского правительства Мариано Рахой подготовил официальное заявление, в котором делегировал возложенные на него королем полномочия главы Каталонии своему заместителю – вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамарии, пишет El Mundo.

«Председатель правительства... делегирует функции, данные ему пунктом III этого королевского указа, вице-премьеру», — цитирует газета документ.

Функции совета правительства Каталонии будет выполнять совет министров Испании, уточняется в документе.

Напомним, ранее стало известно, что накануне вечером король Испании подписал указ, которым назначил главой Каталонии премьер-министра страны Мариано Рахоя, а его заместителем – Сорайю Саэнс де Сантамарию.

При этом парламент Каталонии распущен, а правительство (женералитат) отстранено от исполнения обязанностей в рамках 155-й статьи Конституции Испании.