Олимпийский саммит осудил призывы отстранить РФ от Игр

Участники Олимпийского саммита, заседание которого состоялось в Лозанне по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), раскритиковали призывы к отстранению российских спортсменов от Игр до окончания расследования по «допинговому делу».

Такие призывы являются неприемлемыми, говорится в принятом участниками Олимпийского саммита заявлении, которое цитирует ТАСС. «Саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемым призывы к конкретным санкциям, которые были затребованы до завершения работы комиссий МОК», – указано в документа.

Напомним, ранее национальные антидопинговые организации (NADO) 17 стран обнародовали совместное заявление, в котором потребовали отстранить сборную РФ от участия в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году.

«Допинговое дело» против российских спортсменов начали раскручивать через два года после сочинской Олимпиады, но даже после усиленной проверки допинг-проб россиян обнаруженных улик оказалось недостаточно для того, чтобы предъявить обвинение в систематическом сокрытии фактов применения запрещенных веществ на государственном уровне.