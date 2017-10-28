Реанимация «Вим-Авиа» стала дороже открытия новой авиакомпании

Авиакомпания «Вим-Авиа», лишившаяся накануне права на осуществление пассажирских перевозок (после приостановки действия ее сертификата), рассчитывает восстановить его, урегулировав ситуацию с долгами – но шансов на это практически нет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источничники в банках и аэропорту Домодедово.

По последним данным, долги авиакомпании достигли примерно 10 млрд рублей, из которых около 7 млрд рублей — перед кредитными организациями, лизинговыми компаниями, аэропортами и ТЗК.

Инвесторы во главе с Борисом Карловым надеются сократить авиапарк, сотрудников и маршруты полетов, оставив только самые прибыльные – например, в Китай. По его словам, налажен контакт с банками-кредиторами и лизингодателями. «Без договоренностей с ними никто никуда не полетит», — заверил Карлов.

По словам главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, без четкого понимания механизма покрытия долгов даже рассуждения о потенциале проекта бессмысленны. По его словам, за деньги, необходимые на расплату «Вим-Авиа» с кредиторами, можно открыть новую авиакомпанию или купить уже работающую, но не обремененную такими долгами.

В аэропорту Домодедово сообщили, что не осведомлены об обсуждаемом плане восстановления сертификата перевозчика «Вим-Авиа», но «контактируют с заинтересованными сторонами для поиска решения».

Абсолют-банк в лице зампреда правления Андрея Богуславского подтвердил получение некого плана реструктуризации авиакомпании, но все еще изучают его и не сделали никаких выводов. «Обратной связи мы пока не давали авиакомпании», — уточнил он.