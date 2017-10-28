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28 октября 2017, 10:38
Мемория

Мемория. Андрей Воронихин

Андрей Никифорович Воронихин
Андрей Никифорович Воронихин

28 (17) октября 1759 года родился Андрей Воронихин, архитектор, создатель Казанского собора.

Личное дело

Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814) родился в селе Новое Усолье Пермской губернии, в семье крепостных графа Александра Строганова. В детстве обучался живописи в иконописной мастерской. В 1777 году был отправлен для продолжения образования в Москву. Его наставниками были зодчие Василий Баженов и Матвей Казаков. Наряду с изучением архитектуры выполнял небольшие заказы по реставрации фресок, занимался росписью храмов, писал портреты.

После окончания учебы переехал в Санкт-Петербург, в распоряжение графа Строганова. Поселился в Строгановском дворце, был очень дружен с сыном графа Павлом, путешествовал с ним по России. В 1786 году получил «вольную». Тогда же Воронихин с Павлом Строгановым и учителем Павла французом Шарлем-Жильбером Роммом начали большое заграничное путешествие. Они подолгу жили в Германии, Швейцарии и Франции, где изучали архитектуру, механику и математику.

В 1790 году в связи с революцией во Франции молодые люди вернулись в Россию. Через три года Андрей Воронихин написал для Строганова-старшего акварели, за которые был принят в Академию художеств. Тогда же сделал первые шаги в качестве архитектора — спроектировал деревянную дачу Строганова, затем обустраивал его имение, подбирая также интерьеры и проектируя мебель.

В 1800 году выиграл конкурс на проект строительства Казанского собора в Петербурге. В том же году начал преподавать в Академии художеств, быстро дослужившись до профессора архитектуры. Во время работы над Казанским собором продолжал строить в Павловске, где создал ряд павильонов, мостов и хозяйственных построек. В 1806—1811 годах руководил возведением Горного института в Петербурге.

В 1801 году женился на англичанке, чертежнице Мэри Лонд (1770—1822), служившей гувернанткой в доме Строгановых. У супругов было шестеро сыновей. Пятеро из них прожили недолго, потомства после себя не оставили.

Воронихин скончался 21 февраля (5 марта) 1814 года. Похоронен на самом престижном в Петербурге Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

 

Чем знаменит

 
Андрей Воронихин

Главное творение Воронихина — собор в честь иконы Казанской Божией Матери в Петербурге. Собор возводился с 1801 по 1811 годы. По случаю освящения храма Воронихину был присужден орден Св. Анны второй степени и назначена пенсия. Архитектор проектировал также дом Лавалей на Английской набережной, домовую церковь Голицыных на набережной Фонтанки и другие строения в Петербурге, Петергофе и Павловске. До наших дней в неизменном виде дошли лишь Казанский собор и здание Горного института. Неосуществленными остались его проекты храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.

Воронихин был один из основоположников русского ампира — простого и строгого стиля, призванного возвеличить мощь и величие государства.

 

О чем надо знать

В конкурсе на проект Казанского собора участвовали такие крупные архитекторы того времени как Пьетро Гонзаго, Чарлз Камерон, Тома де Томон, Джакомо Кваренги, Николай Львов. Однако из всех проектов «утверждения удостоен план архитектора Воронихина». Конкурсом руководил не кто иной, как граф Александр Строганов. При этом в строительную комиссию Воронихин включен не был — ее членами могли быть только представители знатного рода.

 

Прямая речь:

— Андре, — обратилась старая княгиня Наталья Петровна Голицына к гостю, — не спешите покидать наши Палестины. Я хочу, чтобы вы осмотрели мою усадьбу. Мне она ужасно надоела. Вы будущая знаменитость, — да, да, я не шучу. Составьте мне проект новой усадьбы. Быть может, вскоре вы мне его и представите на усмотрение?..

— Скоро не могу, ваше сиятельство, — сказал Воронихин. — Я очень медленно работаю, а главное, прежде чем думать о проекте сооружения, обязан я осмотреть местность, где надлежит ему быть… И еще я должен знать желание владельцев: ради какой цели они намерены построить дом на лоне тихой деревенской природы? Будет ли это усадебный центр с управлением над множеством крестьянских душ, раскиданных в окрестностях, или же та усадьба будет только местом для веселого отдыха знатных особ?..

Из книги Константина Коничева «Повесть о Воронихине»

 

5 фактов об Андрее Воронихине

  • Ходили слухи о том, что Воронихин был внебрачным сыном Строганова от связи с коми-пермячкой Марфой Чероевой.
  • В 1789 году Андрей Воронихин, Павел Строганов и француз Шарль-Жильбер Ромм примкнули к Французской революции. Молодые люди по требованию Строганова-старшего вернулись в Россию, а Ромм, оставшийся на родине, стал одним из лидеров революционного движения, членом Конвента, автором нового французского календаря. Впоследствии был казнен на гильотине.
  • За основу проекта Казанского собора был взят собор Святого Петра в Риме с куполом Микеланджело и колоннадой Бернини. В конструкциях купольного перекрытия архитектор впервые в России использовал чугун и сталь. Основное здание храма выполнено в форме латинского креста.
  • Воронихин придавал большое значение деталям интерьера — мебели, осветительным приборам, окнам, каменным и фарфоровым вазам, проекты которых увязывал с архитектурным замыслом.
  • На надгробии Воронихина изображен Казанский собор, увенчанный фигурой зодчего.

 

Материалы об Андрее Воронихине:

Статья об Андрее Воронихине в Википедии

Биография на Funeral-spb.ru

Биография на сайте «Прогулки по Петербургу»

Статьи о Воронихине на «Хроносе»

Константин Коничев «Повесть о Воронихине»

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