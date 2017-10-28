Курт Волкер назвал срок голосования о вводе миротворцев в Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посетивший Киев с визитом и встретившийся там с местными политиками, заявил, что не исключает возможности проведения в ООН голосования по вопросу об отправке миротворцев в Донбасс до конца нынешнего года.

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем, который вместе с другими парламентариями встречался с американским гостем, написал на своей странице в Facebook: «Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята».

По словам нардепа, спецпредставитель США заверил их с коллегами, что в документе обязательно будет об «именно активном» контроле – а не пассивном мониторинге – российско-украинской границы.

Найем рассказал, что Волкера спросили о возможности участия россиян в миротворческой миссии. «Я не могу себе этого представить», — процитировал украинский депутат ответ американского дипломата.

Напомним, Волкер прибыл в Киев накануне, 27 октября, и уже успел провести переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным и президентом страны Петром Порошенко. Сегодня состоялась встреча спецпредставителя США по Украине с депутатами Верховной рады, на которой, помимо прочего, обсуждалась подготовка законопроекта о реинтеграции Донбасса ко второму чтению.