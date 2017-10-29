При взрывах в отеле в столице Сомали погибли 25 человек

Жертвами двух взрывов, прогремевшего 28 октября в одной из гостиниц в Могадишо, столице Сомали, стали 25 человек, сообщает Xinhua.

Во время теракта в отеле находился, среди прочих постояльцев, один из министров Сомали. Его и еще 29 человек эвакуировали из гостиницы.

После взрывов в отеле завязалась перестрелка между террористами и сотрудниками сил безопасности.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аль-Шабаб», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».