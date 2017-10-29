Интерпол разъяснил удаление запроса на Браудера

Запрос-рассылка (diffusion) на финансиста Уильяма Браудера удален из базы данных Интерпола как не соответствующий правилам, сообщает РБК со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

В Интерполе пояснили: «Запрос в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы».

Напомним, в августе появились сообщения, что Россия направила в Интерпол запрос на арест Браудера. Сам финансист впоследствии заявил, что Интерпол уведомил его о блокировке запроса.

В России Браудер заочно осужден за уклонение от уплаты налогов.