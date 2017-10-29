Олимпийский комитет Нидерландов призвал Россию признать госпрограмму допинга

Национальный олимпийский комитет Нидерландов призвал Россию признаться в существовании государственной допинговой системы, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Inside the Games.

Представитель комитета заявил: «Государственная система допинга в России, действовавшая во время Олимпиады в Сочи, – сложнейший вопрос, требующий пристального внимания. Мы верим, что Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и спортивные федерации примут жесткие меры, чтобы гарантировать честные и справедливые принципы мирового спорта».

По мнению представителя комитета, результаты расследования комиссий МОК должны быть обнародованы до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: «В этом смысле было бы полезно, чтобы Россия сама признала нарушения и справедливость обвинений».

Ранее национальные антидопинговые организации (NADO) 30 стран обнародовали совместное заявление, в котором потребовали отстранить сборную РФ от участия в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году.

При этом участники Олимпийского саммита, заседание которого состоялось в Лозанне по инициативе МОК, раскритиковали такие призывы до окончания расследования по «допинговому делу».