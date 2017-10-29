У берегов Шпицбергена нашли обломки Ми-8

В море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) найдены обломки российского вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательный центр Северной Норвегии.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение близ архипелага Шпицберген 26 октября. На борту вертолета находились восемь человек – сотрудники НИИ Арктики и Антарктики и члены экипажа. В ночь на 29 октября на Шпицберген отправились российские спасатели, чтобы принять участие в поисках вертолета.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, обломки вертолета нашли в море на глубине около 200 метров.

Другие подробности не приводятся.