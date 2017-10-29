Губернатор Шпицбергена возглавит поиски жертв крушения Ми-8

Руководить операцией по поиску жертв крушения российского вертолета Ми-8 будет губернатор Шпицбергена, у берегов которого упало воздушное судно, сообщает РИА Новости.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение близ архипелага Шпицберген 26 октября. На борту вертолета находились восемь человек – сотрудники НИИ Арктики и Антарктики и члены экипажа. В ночь на 29 октября на Шпицберген отправились российские спасатели, чтобы принять участие в поисках вертолета. Впоследствии норвежские спасатели сообщили, что обломки воздушного судна найдены в море на глубине около 200 метров.

Губернатор Шпицбергена Керстин Аскольд сообщила, что разработан план поиска тел жертв: «Будут использованы все доступные нам ресурсы. Это означает, что в этой фазе примут участие и российские спасатели, которые прибыли на Шпицберген в ночь на воскресенье».